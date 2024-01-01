5.000 Makedonya dinarından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile MKD → GGP çevirin

5.000 mkd
68,86 ggp

1,000ден MKD = 0,01377£ GGP

19:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → GGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01380,0140
Düşük0,01360,0136
Ortalama0,01370,0138
Değişim0.22%-1.04%
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1 MKD → GGP istatistikleri

MKD → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0138, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0137 oldu. MKD → GGP kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

MKD → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0140, en düşük 0,0136 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0138 oldu. MKD → GGP kurundaki değişiklik -1.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,271,3870,9271,6811,3371,5370,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17310,6681,2120,9641,1080,566
1 EUR1,07919,7191,49711,8141,4431,6590,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Guernsey poundu
1 MKD0,01377 GGP
5 MKD0,06886 GGP
10 MKD0,13771 GGP
20 MKD0,27543 GGP
50 MKD0,68857 GGP
100 MKD1,37713 GGP
250 MKD3,44283 GGP
500 MKD6,88565 GGP
1000 MKD13,77130 GGP
2000 MKD27,54260 GGP
5000 MKD68,85650 GGP
10000 MKD137,71300 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Makedonya Dinarı
1 GGP72,61450 MKD
5 GGP363,07250 MKD
10 GGP726,14500 MKD
20 GGP1.452,29000 MKD
50 GGP3.630,72500 MKD
100 GGP7.261,45000 MKD
250 GGP18.153,62500 MKD
500 GGP36.307,25000 MKD
1000 GGP72.614,50000 MKD
2000 GGP145.229,00000 MKD
5000 GGP363.072,50000 MKD
10000 GGP726.145,00000 MKD