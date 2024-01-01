20 Madagaskar ariarisinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile MGA → CAD çevirin

20 mga
0,01 cad

1,000Ar MGA = 0,0003056C$ CAD

17:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → CAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00030,0003
Düşük0,00030,0003
Ortalama0,00030,0003
Değişim-0.24%-1.27%
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1 MGA → CAD istatistikleri

MGA → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0003 oldu. MGA → CAD kurundaki değişiklik -0.24 değerindeydi.

MGA → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0003, en düşük 0,0003 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0003 oldu. MGA → CAD kurundaki değişiklik -1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2651,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44219,7051,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,1711,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70423,2731,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Kanada Doları
1 MGA0,00031 CAD
5 MGA0,00153 CAD
10 MGA0,00306 CAD
20 MGA0,00611 CAD
50 MGA0,01528 CAD
100 MGA0,03056 CAD
250 MGA0,07640 CAD
500 MGA0,15279 CAD
1000 MGA0,30558 CAD
2000 MGA0,61117 CAD
5000 MGA1,52792 CAD
10000 MGA3,05584 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Madagaskar Ariarisi
1 CAD3.272,42000 MGA
5 CAD16.362,10000 MGA
10 CAD32.724,20000 MGA
20 CAD65.448,40000 MGA
50 CAD163.621,00000 MGA
100 CAD327.242,00000 MGA
250 CAD818.105,00000 MGA
500 CAD1.636.210,00000 MGA
1000 CAD3.272.420,00000 MGA
2000 CAD6.544.840,00000 MGA
5000 CAD16.362.100,00000 MGA
10000 CAD32.724.200,00000 MGA