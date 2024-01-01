20 Fas dirheminden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → SRD çevirin

20 mad
58,20 srd

1,000د.م. MAD = 2,910$ SRD

14:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,06853,3523
Düşük2,90962,9096
Ortalama3,01353,1477
Değişim-4.99%-13.21%
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1 MAD → SRD istatistikleri

MAD → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,0685, en düşük 2,9096 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,0135 oldu. MAD → SRD kurundaki değişiklik -4.99 değerindeydi.

MAD → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,3523, en düşük 2,9096 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,1477 oldu. MAD → SRD kurundaki değişiklik -13.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,9020,7810,9271,3831,5321,33618,165
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28778,02311,1861,7711,961,7123,248
1 EUR1,079655,9570,84311,4931,6531,44219,601

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Surinam Doları
1 MAD2,91008 SRD
5 MAD14,55040 SRD
10 MAD29,10080 SRD
20 MAD58,20160 SRD
50 MAD145,50400 SRD
100 MAD291,00800 SRD
250 MAD727,52000 SRD
500 MAD1.455,04000 SRD
1000 MAD2.910,08000 SRD
2000 MAD5.820,16000 SRD
5000 MAD14.550,40000 SRD
10000 MAD29.100,80000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Fas Dirhemi
1 SRD0,34363 MAD
5 SRD1,71817 MAD
10 SRD3,43633 MAD
20 SRD6,87266 MAD
50 SRD17,18165 MAD
100 SRD34,36330 MAD
250 SRD85,90825 MAD
500 SRD171,81650 MAD
1000 SRD343,63300 MAD
2000 SRD687,26600 MAD
5000 SRD1.718,16500 MAD
10000 SRD3.436,33000 MAD