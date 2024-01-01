10 Fas dirheminden Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → SRD çevirin

10 mad
29,10 srd

1,000د.م. MAD = 2,910$ SRD

14:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,06853,3523
Düşük2,90962,9096
Ortalama3,01353,1477
Değişim-4.99%-13.21%
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1 MAD → SRD istatistikleri

MAD → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,0685, en düşük 2,9096 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,0135 oldu. MAD → SRD kurundaki değişiklik -4.99 değerindeydi.

MAD → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,3523, en düşük 2,9096 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,1477 oldu. MAD → SRD kurundaki değişiklik -13.21 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1608,0640,7820,9271,3841,5321,33618,168
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,279777,92711,1861,771,961,7123,244
1 EUR1,079655,9490,84311,4931,6531,44219,599

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Surinam Doları
1 MAD2,90959 SRD
5 MAD14,54795 SRD
10 MAD29,09590 SRD
20 MAD58,19180 SRD
50 MAD145,47950 SRD
100 MAD290,95900 SRD
250 MAD727,39750 SRD
500 MAD1.454,79500 SRD
1000 MAD2.909,59000 SRD
2000 MAD5.819,18000 SRD
5000 MAD14.547,95000 SRD
10000 MAD29.095,90000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Fas Dirhemi
1 SRD0,34369 MAD
5 SRD1,71846 MAD
10 SRD3,43691 MAD
20 SRD6,87382 MAD
50 SRD17,18455 MAD
100 SRD34,36910 MAD
250 SRD85,92275 MAD
500 SRD171,84550 MAD
1000 SRD343,69100 MAD
2000 SRD687,38200 MAD
5000 SRD1.718,45500 MAD
10000 SRD3.436,91000 MAD