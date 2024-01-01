10 Fas dirheminden Dominik pesosuna

Reel döviz kuru ile MAD → DOP çevirin

10 mad
59,76 dop

1,000د.م. MAD = 5,976$ DOP

12:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → DOPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,02826,0282
Düşük5,91985,7728
Ortalama5,99705,9384
Değişim0.95%3.43%
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1 MAD → DOP istatistikleri

MAD → DOP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,0282, en düşük 5,9198 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,9970 oldu. MAD → DOP kurundaki değişiklik 0.95 değerindeydi.

MAD → DOP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,0282, en düşük 5,7728 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,9384 oldu. MAD → DOP kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4660,7810,9261,3821,5281,33718,184
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,07311,1861,771,9571,71323,292
1 EUR1,08655,9720,84311,4921,651,44419,636

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Dominik pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → DOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Dominik Pesosu
1 MAD5,97626 DOP
5 MAD29,88130 DOP
10 MAD59,76260 DOP
20 MAD119,52520 DOP
50 MAD298,81300 DOP
100 MAD597,62600 DOP
250 MAD1.494,06500 DOP
500 MAD2.988,13000 DOP
1000 MAD5.976,26000 DOP
2000 MAD11.952,52000 DOP
5000 MAD29.881,30000 DOP
10000 MAD59.762,60000 DOP
Çevrim kurları Dominik Pesosu / Fas Dirhemi
1 DOP0,16733 MAD
5 DOP0,83665 MAD
10 DOP1,67329 MAD
20 DOP3,34658 MAD
50 DOP8,36645 MAD
100 DOP16,73290 MAD
250 DOP41,83225 MAD
500 DOP83,66450 MAD
1000 DOP167,32900 MAD
2000 DOP334,65800 MAD
5000 DOP836,64500 MAD
10000 DOP1.673,29000 MAD