5 Fas dirheminden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile MAD → CAD çevirin

5 mad
0,70 cad

1,000د.م. MAD = 0,1392C$ CAD

12:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14020,1402
Düşük0,13720,1362
Ortalama0,13900,1379
Değişim1.51%2.25%
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1 MAD → CAD istatistikleri

MAD → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1402, en düşük 0,1372 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1390 oldu. MAD → CAD kurundaki değişiklik 1.51 değerindeydi.

MAD → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1402, en düşük 0,1362 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1379 oldu. MAD → CAD kurundaki değişiklik 2.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,2290,780,9261,3821,5281,33718,184
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,31611,1871,7711,9581,71423,307
1 EUR1,08655,9590,84311,4931,651,44419,643

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kanada Doları
1 MAD0,13922 CAD
5 MAD0,69609 CAD
10 MAD1,39217 CAD
20 MAD2,78434 CAD
50 MAD6,96085 CAD
100 MAD13,92170 CAD
250 MAD34,80425 CAD
500 MAD69,60850 CAD
1000 MAD139,21700 CAD
2000 MAD278,43400 CAD
5000 MAD696,08500 CAD
10000 MAD1.392,17000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Fas Dirhemi
1 CAD7,18303 MAD
5 CAD35,91515 MAD
10 CAD71,83030 MAD
20 CAD143,66060 MAD
50 CAD359,15150 MAD
100 CAD718,30300 MAD
250 CAD1.795,75750 MAD
500 CAD3.591,51500 MAD
1000 CAD7.183,03000 MAD
2000 CAD14.366,06000 MAD
5000 CAD35.915,15000 MAD
10000 CAD71.830,30000 MAD