10 Lesotho lotisinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile LSL → PEN çevirin

10 lsl
2,05 pen

1,000L LSL = 0,2050S/. PEN

11:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20940,2127
Düşük0,20320,1979
Ortalama0,20620,2050
Değişim-0.30%1.88%
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1 LSL → PEN istatistikleri

LSL → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2094, en düşük 0,2032 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2062 oldu. LSL → PEN kurundaki değişiklik -0.30 değerindeydi.

LSL → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2127, en düşük 0,1979 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2050 oldu. LSL → PEN kurundaki değişiklik 1.88 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8451,07990,3541,4911,6510,94619,997
1 GBP1,18311,277106,9031,7641,9531,1223,66
1 USD0,9270,783183,7311,3821,530,87718,531
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Peru Nuevo Solü
1 LSL0,20501 PEN
5 LSL1,02505 PEN
10 LSL2,05010 PEN
20 LSL4,10020 PEN
50 LSL10,25050 PEN
100 LSL20,50100 PEN
250 LSL51,25250 PEN
500 LSL102,50500 PEN
1000 LSL205,01000 PEN
2000 LSL410,02000 PEN
5000 LSL1.025,05000 PEN
10000 LSL2.050,10000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Lesotho Lotisi
1 PEN4,87781 LSL
5 PEN24,38905 LSL
10 PEN48,77810 LSL
20 PEN97,55620 LSL
50 PEN243,89050 LSL
100 PEN487,78100 LSL
250 PEN1.219,45250 LSL
500 PEN2.438,90500 LSL
1000 PEN4.877,81000 LSL
2000 PEN9.755,62000 LSL
5000 PEN24.389,05000 LSL
10000 PEN48.778,10000 LSL