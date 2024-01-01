250 Lesotho lotisinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile LSL → GHS çevirin

250 lsl
204,53 ghs

1,000L LSL = 0,8181GH¢ GHS

10:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,81920,8192
Düşük0,78390,7209
Ortalama0,80850,7780
Değişim4.37%13.25%
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1 LSL → GHS istatistikleri

LSL → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8192, en düşük 0,7839 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8085 oldu. LSL → GHS kurundaki değişiklik 4.37 değerindeydi.

LSL → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8192, en düşük 0,7209 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7780 oldu. LSL → GHS kurundaki değişiklik 13.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07890,2891,4911,6520,94620,086
1 GBP1,18511,278106,9781,7661,9571,12123,798
1 USD0,9270,783183,7371,3831,5320,87718,628
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Gana Sedisi
1 LSL0,81813 GHS
5 LSL4,09064 GHS
10 LSL8,18128 GHS
20 LSL16,36256 GHS
50 LSL40,90640 GHS
100 LSL81,81280 GHS
250 LSL204,53200 GHS
500 LSL409,06400 GHS
1000 LSL818,12800 GHS
2000 LSL1.636,25600 GHS
5000 LSL4.090,64000 GHS
10000 LSL8.181,28000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Lesotho Lotisi
1 GHS1,22230 LSL
5 GHS6,11150 LSL
10 GHS12,22300 LSL
20 GHS24,44600 LSL
50 GHS61,11500 LSL
100 GHS122,23000 LSL
250 GHS305,57500 LSL
500 GHS611,15000 LSL
1000 GHS1.222,30000 LSL
2000 GHS2.444,60000 LSL
5000 GHS6.111,50000 LSL
10000 GHS12.223,00000 LSL