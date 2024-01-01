10 bin Lesotho lotisinden Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile LSL → FJD çevirin

10.000 lsl
1.245,39 fjd

1,000L LSL = 0,1245FJ$ FJD

10:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,12510,1260
Düşük0,12160,1187
Ortalama0,12390,1231
Değişim2.33%1.66%
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1 LSL → FJD istatistikleri

LSL → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1251, en düşük 0,1216 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1239 oldu. LSL → FJD kurundaki değişiklik 2.33 değerindeydi.

LSL → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1260, en düşük 0,1187 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1231 oldu. LSL → FJD kurundaki değişiklik 1.66 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3261,4911,6520,94620,097
1 GBP1,18511,278107,0221,7671,9571,12123,812
1 USD0,9270,782183,7321,3831,5310,87718,63
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Fiji Doları
1 LSL0,12454 FJD
5 LSL0,62270 FJD
10 LSL1,24539 FJD
20 LSL2,49078 FJD
50 LSL6,22695 FJD
100 LSL12,45390 FJD
250 LSL31,13475 FJD
500 LSL62,26950 FJD
1000 LSL124,53900 FJD
2000 LSL249,07800 FJD
5000 LSL622,69500 FJD
10000 LSL1.245,39000 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / Lesotho Lotisi
1 FJD8,02961 LSL
5 FJD40,14805 LSL
10 FJD80,29610 LSL
20 FJD160,59220 LSL
50 FJD401,48050 LSL
100 FJD802,96100 LSL
250 FJD2.007,40250 LSL
500 FJD4.014,80500 LSL
1000 FJD8.029,61000 LSL
2000 FJD16.059,22000 LSL
5000 FJD40.148,05000 LSL
10000 FJD80.296,10000 LSL