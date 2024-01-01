Liberya dolarından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile LRD → RUB çevirin

1.000 lrd
483,87 rub

1.00000 LRD = 0.48387 RUB

10:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11.3537519.00910.931250.7964641.347383.04271.64109
1 CAD0.738689114.04180.687920.5883390.99523561.34271.21226
1 ZAR0.05260640.071215910.04899090.04189910.07087664.368580.086332
1 EUR1.07381.4536620.41210.8552451.4467389.17131.76221

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Liberya dolarından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

LRD → CAD

LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Rus Rublesi
1 LRD0.48387 RUB
5 LRD2.41933 RUB
10 LRD4.83867 RUB
20 LRD9.67734 RUB
50 LRD24.19335 RUB
100 LRD48.38670 RUB
250 LRD120.96675 RUB
500 LRD241.93350 RUB
1000 LRD483.86700 RUB
2000 LRD967.73400 RUB
5000 LRD2419.33500 RUB
10000 LRD4838.67000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Liberya Doları
1 RUB2.06668 LRD
5 RUB10.33340 LRD
10 RUB20.66680 LRD
20 RUB41.33360 LRD
50 RUB103.33400 LRD
100 RUB206.66800 LRD
250 RUB516.67000 LRD
500 RUB1033.34000 LRD
1000 RUB2066.68000 LRD
2000 RUB4133.36000 LRD
5000 RUB10333.40000 LRD
10000 RUB20666.80000 LRD