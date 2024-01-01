500 Liberya dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile LRD → IMP çevirin

500 lrd
2,00 imp

1,000L$ LRD = 0,004008£ IMP

09:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00410,0041
Düşük0,00390,0039
Ortalama0,00400,0040
Değişim-1.16%-2.80%
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1 LRD → IMP istatistikleri

LRD → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0040 oldu. LRD → IMP kurundaki değişiklik -1.16 değerindeydi.

LRD → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0040 oldu. LRD → IMP kurundaki değişiklik -2.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2550,9280,7831,33883,7411,683
1 CAD0,723113,1990,6710,5660,96760,5481,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5870,092
1 EUR1,0781,49119,68110,8441,44390,2811,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

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LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Man Adası poundu
1 LRD0,00401 IMP
5 LRD0,02004 IMP
10 LRD0,04008 IMP
20 LRD0,08016 IMP
50 LRD0,20040 IMP
100 LRD0,40079 IMP
250 LRD1,00198 IMP
500 LRD2,00396 IMP
1000 LRD4,00792 IMP
2000 LRD8,01584 IMP
5000 LRD20,03960 IMP
10000 LRD40,07920 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Liberya Doları
1 IMP249,50600 LRD
5 IMP1.247,53000 LRD
10 IMP2.495,06000 LRD
20 IMP4.990,12000 LRD
50 IMP12.475,30000 LRD
100 IMP24.950,60000 LRD
250 IMP62.376,50000 LRD
500 IMP124.753,00000 LRD
1000 IMP249.506,00000 LRD
2000 IMP499.012,00000 LRD
5000 IMP1.247.530,00000 LRD
10000 IMP2.495.060,00000 LRD