Lübnan lirasından Tacikistan somonuna Geçmiş Döviz Kurları

Lübnan lirasından Tacikistan somonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Lübnan lirasından (LBP) Tacikistan somonuna (TJS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LBP - TJS için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 lbp
0,12 tjs

1,000ل.ل. LBP = 0,0001192SM TJS

1 Ağu 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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Lübnan lirası → Tacikistan somonu döviz kuru geçmişi

Bugünün Lübnan lirası Tacikistan somonuna döviz kuru şu anda 0,000, dünden bu yana %0.193 değerinde değişti. Lübnan lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.084 artışla görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Lübnan lirası Tacikistan somonuna döviz kuru en yüksek değeri 0,000 (26-07-2024) ile en düşük değeri 0,000 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.232 artış ile 26-07-2024 günü gerçekleşti.

1 Ağustos 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,681,5310,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2171,1090,6690,96713,2040,564
1 NZD0,5950,82210,9110,5490,79510,8510,463
1 AUD0,6530,9021,09710,6030,87211,9050,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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