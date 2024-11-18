Lübnan lirasından Hindistan rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Lübnan lirasından Hindistan rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Lübnan lirasından (LBP) Hindistan rupisine (INR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LBP - INR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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LBP → INR çevrim grafiği
1 LBP = 0.00094 INR
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Lübnan lirası → Hindistan rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Lübnan lirası Hindistan rupisine döviz kuru şu anda 0.001, dünden bu yana %-0.047 değerinde değişti. Lübnan lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.024 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Lübnan lirası Hindistan rupisine döviz kuru en yüksek değeri 0.001 (14-11-2024) ile en düşük değeri 0.001 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.233 düşüş ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
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Lübnan lirasından Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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