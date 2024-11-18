Lübnan lirasından İsviçre frangına Geçmiş Döviz Kurları
Lübnan lirasından İsviçre frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Lübnan lirasından (LBP) İsviçre frangına (CHF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, LBP - CHF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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LBP → CHF çevrim grafiği
1 LBP = 0,00001 CHF
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Lübnan lirası → İsviçre frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün Lübnan lirası İsviçre frangına döviz kuru şu anda 0,000, dünden bu yana %-0.022 değerinde değişti. Lübnan lirası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.277 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Lübnan lirası İsviçre frangına döviz kuru en yüksek değeri 0,000 (14-11-2024) ile en düşük değeri 0,000 (11-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.310 düşüş ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lübnan lirasından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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