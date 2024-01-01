Laos kipinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile LAK → SEK çevirin

1.000 lak
0,50 sek

1.00000 LAK = 0.00050 SEK

10:19 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854771.073389.12981.452981.651740.94813518.3182
1 GBP1.1699111.25565104.2731.699841.932361.1092321.4304
1 USD0.93170.7964183.04281.353751.538940.8833517.0672
1 INR0.01121960.009590240.01204210.01630180.01853180.01063730.205523

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Laos kipinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / İsveç Kronu
1 LAK0.00050 SEK
5 LAK0.00252 SEK
10 LAK0.00503 SEK
20 LAK0.01006 SEK
50 LAK0.02516 SEK
100 LAK0.05032 SEK
250 LAK0.12579 SEK
500 LAK0.25159 SEK
1000 LAK0.50317 SEK
2000 LAK1.00635 SEK
5000 LAK2.51586 SEK
10000 LAK5.03173 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Laos Kipi
1 SEK1987.39000 LAK
5 SEK9936.95000 LAK
10 SEK19873.90000 LAK
20 SEK39747.80000 LAK
50 SEK99369.50000 LAK
100 SEK198739.00000 LAK
250 SEK496847.50000 LAK
500 SEK993695.00000 LAK
1000 SEK1987390.00000 LAK
2000 SEK3974780.00000 LAK
5000 SEK9936950.00000 LAK
10000 SEK19873900.00000 LAK