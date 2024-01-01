5 Kuveyt dinarından Surinam dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → SRD çevirin

1,000ك KWD = 115,3$ SRD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → SRD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SRD
1 KWD → SRDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek115,5010115,5010
Düşük107,117094,3603
Ortalama111,2458102,3655
Değişim7.30%21.59%
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1 KWD → SRD istatistikleri

KWD → SRD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 115,5010, en düşük 107,1170 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 111,2458 oldu. KWD → SRD kurundaki değişiklik 7.30 değerindeydi.

KWD → SRD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 115,5010, en düşük 94,3603 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 102,3655 oldu. KWD → SRD kurundaki değişiklik 21.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - SRD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Surinam dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → SRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Surinam Doları
1 KWD115,30100 SRD
5 KWD576,50500 SRD
10 KWD1.153,01000 SRD
20 KWD2.306,02000 SRD
50 KWD5.765,05000 SRD
100 KWD11.530,10000 SRD
250 KWD28.825,25000 SRD
500 KWD57.650,50000 SRD
1000 KWD115.301,00000 SRD
2000 KWD230.602,00000 SRD
5000 KWD576.505,00000 SRD
10000 KWD1.153.010,00000 SRD
Çevrim kurları Surinam Doları / Kuveyt Dinarı
1 SRD0,00867 KWD
5 SRD0,04336 KWD
10 SRD0,08673 KWD
20 SRD0,17346 KWD
50 SRD0,43365 KWD
100 SRD0,86729 KWD
250 SRD2,16823 KWD
500 SRD4,33646 KWD
1000 SRD8,67292 KWD
2000 SRD17,34584 KWD
5000 SRD43,36460 KWD
10000 SRD86,72920 KWD