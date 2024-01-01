10 bin Kuveyt dinarından Barbados dolarına

Reel döviz kuru ile KWD → BBD çevirin

1,000ك KWD = 6,505Bds$ BBD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → BBD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BBD
1 KWD → BBDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek6,53066,5591
Düşük6,50016,5001
Ortalama6,52016,5361
Değişim-0.31%-0.58%
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1 KWD → BBD istatistikleri

KWD → BBD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 6,5306, en düşük 6,5001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 6,5201 oldu. KWD → BBD kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

KWD → BBD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 6,5591, en düşük 6,5001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 6,5361 oldu. KWD → BBD kurundaki değişiklik -0.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - BBD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Barbados dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → BBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Barbados Doları
1 KWD6,50459 BBD
5 KWD32,52295 BBD
10 KWD65,04590 BBD
20 KWD130,09180 BBD
50 KWD325,22950 BBD
100 KWD650,45900 BBD
250 KWD1.626,14750 BBD
500 KWD3.252,29500 BBD
1000 KWD6.504,59000 BBD
2000 KWD13.009,18000 BBD
5000 KWD32.522,95000 BBD
10000 KWD65.045,90000 BBD
Çevrim kurları Barbados Doları / Kuveyt Dinarı
1 BBD0,15374 KWD
5 BBD0,76869 KWD
10 BBD1,53738 KWD
20 BBD3,07476 KWD
50 BBD7,68690 KWD
100 BBD15,37380 KWD
250 BBD38,43450 KWD
500 BBD76,86900 KWD
1000 BBD153,73800 KWD
2000 BBD307,47600 KWD
5000 BBD768,69000 KWD
10000 BBD1.537,38000 KWD