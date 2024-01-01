1 Güney Kore wonundan Güney Afrika randına
Reel döviz kuru ile KRW → ZAR çevirin
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KRW → ZAR çevrim grafiği
1 KRW = 0,01304 ZAR
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|1 KRW → ZAR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0130
|0,0134
|Düşük
|0,0125
|0,0125
|Ortalama
|0,0128
|0,0131
|Değişim
|1.46%
|-1.96%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → ZAR istatistikleri
KRW → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0130, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0128 oldu. KRW → ZAR kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.
KRW → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0134, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0131 oldu. KRW → ZAR kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.
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Güney Kore wonundan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Güney Afrika Randı
|1 KRW
|0,01304 ZAR
|5 KRW
|0,06518 ZAR
|10 KRW
|0,13036 ZAR
|20 KRW
|0,26071 ZAR
|50 KRW
|0,65178 ZAR
|100 KRW
|1,30355 ZAR
|250 KRW
|3,25888 ZAR
|500 KRW
|6,51775 ZAR
|1000 KRW
|13,03550 ZAR
|2000 KRW
|26,07100 ZAR
|5000 KRW
|65,17750 ZAR
|10000 KRW
|130,35500 ZAR
|20000 KRW
|260,71000 ZAR
|30000 KRW
|391,06500 ZAR
|40000 KRW
|521,42000 ZAR
|50000 KRW
|651,77500 ZAR
|Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Güney Kore Wonu
|1 ZAR
|76,71390 KRW
|5 ZAR
|383,56950 KRW
|10 ZAR
|767,13900 KRW
|20 ZAR
|1.534,27800 KRW
|50 ZAR
|3.835,69500 KRW
|100 ZAR
|7.671,39000 KRW
|250 ZAR
|19.178,47500 KRW
|500 ZAR
|38.356,95000 KRW
|1000 ZAR
|76.713,90000 KRW
|2000 ZAR
|153.427,80000 KRW
|5000 ZAR
|383.569,50000 KRW
|10000 ZAR
|767.139,00000 KRW