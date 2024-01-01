5.000 Güney Kore wonundan Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile KRW → ZAR çevirin

1,000₩ KRW = 0,01304R ZAR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → ZAR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ZAR
1 KRW → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01300,0134
Düşük0,01250,0125
Ortalama0,01280,0131
Değişim1.46%-1.96%
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1 KRW → ZAR istatistikleri

KRW → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0130, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0128 oldu. KRW → ZAR kurundaki değişiklik 1.46 değerindeydi.

KRW → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0134, en düşük 0,0125 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0131 oldu. KRW → ZAR kurundaki değişiklik -1.96 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - ZAR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Güney Afrika Randı
1 KRW0,01304 ZAR
5 KRW0,06518 ZAR
10 KRW0,13036 ZAR
20 KRW0,26071 ZAR
50 KRW0,65178 ZAR
100 KRW1,30355 ZAR
250 KRW3,25888 ZAR
500 KRW6,51775 ZAR
1000 KRW13,03550 ZAR
2000 KRW26,07100 ZAR
5000 KRW65,17750 ZAR
10000 KRW130,35500 ZAR
20000 KRW260,71000 ZAR
30000 KRW391,06500 ZAR
40000 KRW521,42000 ZAR
50000 KRW651,77500 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Güney Kore Wonu
1 ZAR76,71390 KRW
5 ZAR383,56950 KRW
10 ZAR767,13900 KRW
20 ZAR1.534,27800 KRW
50 ZAR3.835,69500 KRW
100 ZAR7.671,39000 KRW
250 ZAR19.178,47500 KRW
500 ZAR38.356,95000 KRW
1000 ZAR76.713,90000 KRW
2000 ZAR153.427,80000 KRW
5000 ZAR383.569,50000 KRW
10000 ZAR767.139,00000 KRW