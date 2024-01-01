50.000 Güney Kore wonundan Tacikistan somonuna
Reel döviz kuru ile KRW → TJS çevirin
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KRW → TJS çevrim grafiği
1 KRW = 0,00765 TJS
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|1 KRW → TJS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0078
|0,0082
|Düşük
|0,0076
|0,0076
|Ortalama
|0,0077
|0,0079
|Değişim
|-1.71%
|-3.81%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KRW → TJS istatistikleri
KRW → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0078, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0077 oldu. KRW → TJS kurundaki değişiklik -1.71 değerindeydi.
KRW → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0082, en düşük 0,0076 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0079 oldu. KRW → TJS kurundaki değişiklik -3.81 değerindeydi.
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Güney Kore wonundan Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Tacikistan Somonu
|1 KRW
|0,00765 TJS
|5 KRW
|0,03826 TJS
|10 KRW
|0,07652 TJS
|20 KRW
|0,15305 TJS
|50 KRW
|0,38262 TJS
|100 KRW
|0,76523 TJS
|250 KRW
|1,91308 TJS
|500 KRW
|3,82615 TJS
|1000 KRW
|7,65230 TJS
|2000 KRW
|15,30460 TJS
|5000 KRW
|38,26150 TJS
|10000 KRW
|76,52300 TJS
|20000 KRW
|153,04600 TJS
|30000 KRW
|229,56900 TJS
|40000 KRW
|306,09200 TJS
|50000 KRW
|382,61500 TJS
|Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Güney Kore Wonu
|1 TJS
|130,68000 KRW
|5 TJS
|653,40000 KRW
|10 TJS
|1.306,80000 KRW
|20 TJS
|2.613,60000 KRW
|50 TJS
|6.534,00000 KRW
|100 TJS
|13.068,00000 KRW
|250 TJS
|32.670,00000 KRW
|500 TJS
|65.340,00000 KRW
|1000 TJS
|130.680,00000 KRW
|2000 TJS
|261.360,00000 KRW
|5000 TJS
|653.400,00000 KRW
|10000 TJS
|1.306.800,00000 KRW