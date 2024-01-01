5 Güney Kore wonundan Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile KRW → SHP çevirin

1,000₩ KRW = 0,0005679£ SHP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KRW → SHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SHP
1 KRW → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim1.50%-1.76%
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1 KRW → SHP istatistikleri

KRW → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. KRW → SHP kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.

KRW → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. KRW → SHP kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKRW - SHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10,9491,4091,5470,79284,4321,3427,229
1 EUR1,05411,4851,6310,83588,9831,4157,619
1 CAD0,710,67311,0980,56259,9240,9535,131
1 AUD0,6460,6130,91110,51254,5730,8684,673

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Kore wonundan Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Saint Helena Poundu
1 KRW0,00057 SHP
5 KRW0,00284 SHP
10 KRW0,00568 SHP
20 KRW0,01136 SHP
50 KRW0,02839 SHP
100 KRW0,05679 SHP
250 KRW0,14196 SHP
500 KRW0,28393 SHP
1000 KRW0,56786 SHP
2000 KRW1,13571 SHP
5000 KRW2,83929 SHP
10000 KRW5,67857 SHP
20000 KRW11,35714 SHP
30000 KRW17,03571 SHP
40000 KRW22,71428 SHP
50000 KRW28,39285 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Güney Kore Wonu
1 SHP1.761,01000 KRW
5 SHP8.805,05000 KRW
10 SHP17.610,10000 KRW
20 SHP35.220,20000 KRW
50 SHP88.050,50000 KRW
100 SHP176.101,00000 KRW
250 SHP440.252,50000 KRW
500 SHP880.505,00000 KRW
1000 SHP1.761.010,00000 KRW
2000 SHP3.522.020,00000 KRW
5000 SHP8.805.050,00000 KRW
10000 SHP17.610.100,00000 KRW