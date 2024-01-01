Güney Kore wonundan Rus rublesine

Reel döviz kuru ile KRW → RUB çevirin

1.000 krw
68,79 rub

1.00000 KRW = 0.06879 RUB

09:21 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRSGDCNY
1 USD10.9321.354151.540.79709983.03361.34767.1936
1 EUR1.0729511.452941.652340.8552789.09091.445917.71837
1 CAD0.7384710.68826211.137250.58863461.31790.9951635.31226
1 AUD0.649350.6052010.87931710.51759653.91790.8750644.67116

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Kore wonundan Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KRW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KRW → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Kore wonu için en iyi döviz çiftleri

KRW → USD

KRW → EUR

KRW → CAD

KRW → AUD

KRW → GBP

KRW → INR

KRW → SGD

KRW → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Kore Wonu / Rus Rublesi
1 KRW0.06879 RUB
5 KRW0.34394 RUB
10 KRW0.68788 RUB
20 KRW1.37576 RUB
50 KRW3.43939 RUB
100 KRW6.87879 RUB
250 KRW17.19697 RUB
500 KRW34.39395 RUB
1000 KRW68.78790 RUB
2000 KRW137.57580 RUB
5000 KRW343.93950 RUB
10000 KRW687.87900 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Güney Kore Wonu
1 RUB14.53740 KRW
5 RUB72.68700 KRW
10 RUB145.37400 KRW
20 RUB290.74800 KRW
50 RUB726.87000 KRW
100 RUB1453.74000 KRW
250 RUB3634.35000 KRW
500 RUB7268.70000 KRW
1000 RUB14537.40000 KRW
2000 RUB29074.80000 KRW
5000 RUB72687.00000 KRW
10000 RUB145374.00000 KRW