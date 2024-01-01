Jersey poundundan Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile JEP → ARS çevirin

1.000 jep
1.047.070,00 ars

1.00000 JEP = 1047.07000 ARS

07:11 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547851.0732589.09641.453661.653570.9488218.3318
1 GBP1.1698811.25555104.231.700581.934441.1100121.4455
1 USD0.931750.796464183.01551.354451.540710.8840517.0806
1 INR0.01122380.009594160.012045910.01631560.01855930.01064920.205752

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jersey poundundan Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Arjantin Pesosu
1 JEP1047.07000 ARS
5 JEP5235.35000 ARS
10 JEP10470.70000 ARS
20 JEP20941.40000 ARS
50 JEP52353.50000 ARS
100 JEP104707.00000 ARS
250 JEP261767.50000 ARS
500 JEP523535.00000 ARS
1000 JEP1047070.00000 ARS
2000 JEP2094140.00000 ARS
5000 JEP5235350.00000 ARS
10000 JEP10470700.00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Jersey poundu
1 ARS0.00096 JEP
5 ARS0.00478 JEP
10 ARS0.00955 JEP
20 ARS0.01910 JEP
50 ARS0.04775 JEP
100 ARS0.09551 JEP
250 ARS0.23876 JEP
500 ARS0.47753 JEP
1000 ARS0.95505 JEP
2000 ARS1.91010 JEP
5000 ARS4.77525 JEP
10000 ARS9.55050 JEP