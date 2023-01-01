1 Guyana dolarından Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile GYD → TTD çevirin

1 gyd
0.03 ttd

1.00000 GYD = 0.03244 TTD

11:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

GYD → TTD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 GYD → 0 TTD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86451.059288.00141.422931.633430.967218.493
1GBP1.1567411.2252101.7931.645931.889431.118821.3913
1USD0.94410.816193183.08291.34341.542140.913117.4594
1INR0.01136350.009823840.012036210.01616940.01856140.01099020.210144

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guyana dolarından Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Guyana doları

GYD → USD

GYD → EUR

GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Guyana Doları / Trinidad ve Tobago Doları
1 GYD0.03244 TTD
5 GYD0.16219 TTD
10 GYD0.32438 TTD
20 GYD0.64877 TTD
50 GYD1.62192 TTD
100 GYD3.24384 TTD
250 GYD8.10960 TTD
500 GYD16.21920 TTD
1000 GYD32.43840 TTD
2000 GYD64.87680 TTD
5000 GYD162.19200 TTD
10000 GYD324.38400 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Guyana Doları
1 TTD30.82770 GYD
5 TTD154.13850 GYD
10 TTD308.27700 GYD
20 TTD616.55400 GYD
50 TTD1541.38500 GYD
100 TTD3082.77000 GYD
250 TTD7706.92500 GYD
500 TTD15413.85000 GYD
1000 TTD30827.70000 GYD
2000 TTD61655.40000 GYD
5000 TTD154138.50000 GYD
10000 TTD308277.00000 GYD