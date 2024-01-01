Guyana dolarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile GYD → AWG çevirin

1.000 gyd
8,55 awg

1.00000 GYD = 0.00855 AWG

03:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537351.072589.03041.452861.65420.94967518.3327
1 GBP1.1713211.25625104.2841.701781.937611.1123821.4736
1 USD0.93240.79602183.0121.354651.542380.8854517.0934
1 INR0.01123210.009589210.012046510.01631870.01858020.01066650.205915

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Guyana dolarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GYD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guyana doları için en iyi döviz çiftleri

GYD → USD

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GYD → GBP

GYD → INR

GYD → JPY

GYD → RUB

GYD → AUD

GYD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guyana Doları / Aruba Florini
1 GYD0.00855 AWG
5 GYD0.04276 AWG
10 GYD0.08552 AWG
20 GYD0.17105 AWG
50 GYD0.42762 AWG
100 GYD0.85523 AWG
250 GYD2.13808 AWG
500 GYD4.27616 AWG
1000 GYD8.55232 AWG
2000 GYD17.10464 AWG
5000 GYD42.76160 AWG
10000 GYD85.52320 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Guyana Doları
1 AWG116.92700 GYD
5 AWG584.63500 GYD
10 AWG1169.27000 GYD
20 AWG2338.54000 GYD
50 AWG5846.35000 GYD
100 AWG11692.70000 GYD
250 AWG29231.75000 GYD
500 AWG58463.50000 GYD
1000 AWG116927.00000 GYD
2000 AWG233854.00000 GYD
5000 AWG584635.00000 GYD
10000 AWG1169270.00000 GYD