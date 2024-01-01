1 Gambiya dalaşından Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile GMD → GGP çevirin

1 gmd
0,01 ggp

1.00000 GMD = 0.01174 GGP

03:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553451.0760589.33461.4511.652030.9483218.3499
1 GBP1.1691211.25805104.4441.696421.931451.108721.4535
1 USD0.929350.794881183.02091.348451.535270.8812517.053
1 INR0.01119390.009574470.012045210.01624230.01849260.01061480.205406

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Gambiya dalaşından Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GMD → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gambiya dalaşı için en iyi döviz çiftleri

GMD → USD

GMD → EUR

GMD → GBP

GMD → INR

GMD → JPY

GMD → RUB

GMD → AUD

GMD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Guernsey poundu
1 GMD0.01174 GGP
5 GMD0.05869 GGP
10 GMD0.11738 GGP
20 GMD0.23475 GGP
50 GMD0.58688 GGP
100 GMD1.17376 GGP
250 GMD2.93440 GGP
500 GMD5.86880 GGP
1000 GMD11.73760 GGP
2000 GMD23.47520 GGP
5000 GMD58.68800 GGP
10000 GMD117.37600 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Gambiya Dalaşı
1 GGP85.19600 GMD
5 GGP425.98000 GMD
10 GGP851.96000 GMD
20 GGP1703.92000 GMD
50 GGP4259.80000 GMD
100 GGP8519.60000 GMD
250 GGP21299.00000 GMD
500 GGP42598.00000 GMD
1000 GGP85196.00000 GMD
2000 GGP170392.00000 GMD
5000 GGP425980.00000 GMD
10000 GGP851960.00000 GMD