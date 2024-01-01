10 bin Guernsey poundundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile GGP → NOK çevirin

10.000 ggp
135.753 nok

1,000 GGP = 13,58 NOK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guernsey poundundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GGP → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guernsey poundu için en iyi döviz çiftleri

GGP → USD

GGP → EUR

GGP → GBP

GGP → INR

GGP → JPY

GGP → RUB

GGP → AUD

GGP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guernsey poundu / Norveç Kronu
1 GGP13,57530 NOK
5 GGP67,87650 NOK
10 GGP135,75300 NOK
20 GGP271,50600 NOK
50 GGP678,76500 NOK
100 GGP1.357,53000 NOK
250 GGP3.393,82500 NOK
500 GGP6.787,65000 NOK
1000 GGP13.575,30000 NOK
2000 GGP27.150,60000 NOK
5000 GGP67.876,50000 NOK
10000 GGP135.753,00000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Guernsey poundu
1 NOK0,07366 GGP
5 NOK0,36832 GGP
10 NOK0,73663 GGP
20 NOK1,47326 GGP
50 NOK3,68316 GGP
100 NOK7,36632 GGP
250 NOK18,41580 GGP
500 NOK36,83160 GGP
1000 NOK73,66320 GGP
2000 NOK147,32640 GGP
5000 NOK368,31600 GGP
10000 NOK736,63200 GGP