Guernsey poundundan Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile GGP → DJF çevirin

1.000 ggp
223.466 djf

1.00000 GGP = 223.46600 DJF

03:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537951.0729589.07071.452831.653870.9498818.3403
1 GBP1.1712411.25665104.3211.701571.937031.1125421.4803
1 USD0.932050.795767183.01481.354051.541430.885317.0933
1 INR0.0112270.009585840.01204610.01631090.01856810.01066440.205907

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Guernsey poundundan Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GGP → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Guernsey poundu için en iyi döviz çiftleri

GGP → USD

GGP → EUR

GGP → GBP

GGP → INR

GGP → JPY

GGP → RUB

GGP → AUD

GGP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Guernsey poundu / Cibuti Frangı
1 GGP223.46600 DJF
5 GGP1117.33000 DJF
10 GGP2234.66000 DJF
20 GGP4469.32000 DJF
50 GGP11173.30000 DJF
100 GGP22346.60000 DJF
250 GGP55866.50000 DJF
500 GGP111733.00000 DJF
1000 GGP223466.00000 DJF
2000 GGP446932.00000 DJF
5000 GGP1117330.00000 DJF
10000 GGP2234660.00000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Guernsey poundu
1 DJF0.00447 GGP
5 DJF0.02237 GGP
10 DJF0.04475 GGP
20 DJF0.08950 GGP
50 DJF0.22375 GGP
100 DJF0.44750 GGP
250 DJF1.11874 GGP
500 DJF2.23747 GGP
1000 DJF4.47495 GGP
2000 DJF8.94990 GGP
5000 DJF22.37475 GGP
10000 DJF44.74950 GGP