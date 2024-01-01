100 Gürcistan larisinden Brunei dolarına

Reel döviz kuru ile GEL → BND çevirin

1.000₾ GEL = 0.4924B$ BND

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → BND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BND
1 GEL → BNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.49270.4927
Düşük0.48060.4691
Ortalama0.48510.4814
Değişim2.24%1.25%
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1 GEL → BND istatistikleri

GEL → BND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.4927, en düşük 0.4806 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.4851 oldu. GEL → BND kurundaki değişiklik 2.24 değerindeydi.

GEL → BND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.4927, en düşük 0.4691 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.4814 oldu. GEL → BND kurundaki değişiklik 1.25 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - BND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Brunei dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → BND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Brunei Doları
1 GEL0.49235 BND
5 GEL2.46176 BND
10 GEL4.92352 BND
20 GEL9.84704 BND
50 GEL24.61760 BND
100 GEL49.23520 BND
250 GEL123.08800 BND
500 GEL246.17600 BND
1000 GEL492.35200 BND
2000 GEL984.70400 BND
5000 GEL2461.76000 BND
10000 GEL4923.52000 BND
Çevrim kurları Brunei Doları / Gürcistan Larisi
1 BND2.03107 GEL
5 BND10.15535 GEL
10 BND20.31070 GEL
20 BND40.62140 GEL
50 BND101.55350 GEL
100 BND203.10700 GEL
250 BND507.76750 GEL
500 BND1015.53500 GEL
1000 BND2031.07000 GEL
2000 BND4062.14000 GEL
5000 BND10155.35000 GEL
10000 BND20310.70000 GEL