2000 Gürcistan larisinden Arjantin pesosuna

Reel döviz kuru ile GEL → ARS çevirin

1.000₾ GEL = 366.2$ ARS

19:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → ARS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ARS
1 GEL → ARSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek366.4410366.4410
Düşük358.1470348.3070
Ortalama362.5399357.2596
Değişim1.59%4.43%
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1 GEL → ARS istatistikleri

GEL → ARS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 366.4410, en düşük 358.1470 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 362.5399 oldu. GEL → ARS kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.

GEL → ARS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 366.4410, en düşük 348.3070 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 357.2596 oldu. GEL → ARS kurundaki değişiklik 4.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - ARS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Arjantin pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ARS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → ARS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Arjantin Pesosu
1 GEL366.21300 ARS
5 GEL1831.06500 ARS
10 GEL3662.13000 ARS
20 GEL7324.26000 ARS
50 GEL18310.65000 ARS
100 GEL36621.30000 ARS
250 GEL91553.25000 ARS
500 GEL183106.50000 ARS
1000 GEL366213.00000 ARS
2000 GEL732426.00000 ARS
5000 GEL1831065.00000 ARS
10000 GEL3662130.00000 ARS
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Gürcistan Larisi
1 ARS0.00273 GEL
5 ARS0.01365 GEL
10 ARS0.02731 GEL
20 ARS0.05461 GEL
50 ARS0.13653 GEL
100 ARS0.27307 GEL
250 ARS0.68266 GEL
500 ARS1.36532 GEL
1000 ARS2.73065 GEL
2000 ARS5.46130 GEL
5000 ARS13.65325 GEL
10000 ARS27.30650 GEL