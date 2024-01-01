10 bin Fiji dolarından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile FJD → NAD çevirin

1,000FJ$ FJD = 7,984$ NAD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → NAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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NAD
1 FJD → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,98358,0794
Düşük7,65427,6542
Ortalama7,82867,8916
Değişim1.23%0.91%
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1 FJD → NAD istatistikleri

FJD → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,9835, en düşük 7,6542 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,8286 oldu. FJD → NAD kurundaki değişiklik 1.23 değerindeydi.

FJD → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,0794, en düşük 7,6542 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,8916 oldu. FJD → NAD kurundaki değişiklik 0.91 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - NAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Çevrim kurları Fiji Doları / Namibya Doları
1 FJD7,98350 NAD
5 FJD39,91750 NAD
10 FJD79,83500 NAD
20 FJD159,67000 NAD
50 FJD399,17500 NAD
100 FJD798,35000 NAD
250 FJD1.995,87500 NAD
500 FJD3.991,75000 NAD
1000 FJD7.983,50000 NAD
2000 FJD15.967,00000 NAD
5000 FJD39.917,50000 NAD
10000 FJD79.835,00000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Fiji Doları
1 NAD0,12526 FJD
5 NAD0,62629 FJD
10 NAD1,25258 FJD
20 NAD2,50516 FJD
50 NAD6,26290 FJD
100 NAD12,52580 FJD
250 NAD31,31450 FJD
500 NAD62,62900 FJD
1000 NAD125,25800 FJD
2000 NAD250,51600 FJD
5000 NAD626,29000 FJD
10000 NAD1.252,58000 FJD