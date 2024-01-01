2.000 Fiji dolarından Gine frangına

Reel döviz kuru ile FJD → GNF çevirin

1,000FJ$ FJD = 3.783GFr GNF

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GNF
1 FJD → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.864,99003.947,0700
Düşük3.754,00003.754,0000
Ortalama3.806,48073.855,2362
Değişim-2.13%-1.74%
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1 FJD → GNF istatistikleri

FJD → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.864,9900, en düşük 3.754,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.806,4807 oldu. FJD → GNF kurundaki değişiklik -2.13 değerindeydi.

FJD → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.947,0700, en düşük 3.754,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.855,2362 oldu. FJD → GNF kurundaki değişiklik -1.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Gine Frangı
1 FJD3.782,66000 GNF
5 FJD18.913,30000 GNF
10 FJD37.826,60000 GNF
20 FJD75.653,20000 GNF
50 FJD189.133,00000 GNF
100 FJD378.266,00000 GNF
250 FJD945.665,00000 GNF
500 FJD1.891.330,00000 GNF
1000 FJD3.782.660,00000 GNF
2000 FJD7.565.320,00000 GNF
5000 FJD18.913.300,00000 GNF
10000 FJD37.826.600,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Fiji Doları
1 GNF0,00026 FJD
5 GNF0,00132 FJD
10 GNF0,00264 FJD
20 GNF0,00529 FJD
50 GNF0,01322 FJD
100 GNF0,02644 FJD
250 GNF0,06609 FJD
500 GNF0,13218 FJD
1000 GNF0,26437 FJD
2000 GNF0,52873 FJD
5000 GNF1,32183 FJD
10000 GNF2,64365 FJD