2000 Fiji dolarından Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile FJD → GMD çevirin

1.000FJ$ FJD = 31.31D GMD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → GMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GMD
1 FJD → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek31.497931.9438
Düşük30.493430.4934
Ortalama31.057331.2420
Değişim-0.60%0.17%
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1 FJD → GMD istatistikleri

FJD → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 31.4979, en düşük 30.4934 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 31.0573 oldu. FJD → GMD kurundaki değişiklik -0.60 değerindeydi.

FJD → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31.9438, en düşük 30.4934 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 31.2420 oldu. FJD → GMD kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118.18981.547150.948851.3422584.43220.7923931.409
1 ZAR0.054975910.08505590.05216420.07379144.641730.04356250.077461
1 AUD0.6463511.75710.6132930.86756354.57280.5121630.910707
1 EUR1.053919.17021.6305411.414688.98310.8351151.48495

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fiji dolarından Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

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FJD → EUR

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FJD → INR

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FJD → CAD

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Çevrim kurları Fiji Doları / Gambiya Dalaşı
1 FJD31.31000 GMD
5 FJD156.55000 GMD
10 FJD313.10000 GMD
20 FJD626.20000 GMD
50 FJD1565.50000 GMD
100 FJD3131.00000 GMD
250 FJD7827.50000 GMD
500 FJD15655.00000 GMD
1000 FJD31310.00000 GMD
2000 FJD62620.00000 GMD
5000 FJD156550.00000 GMD
10000 FJD313100.00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Fiji Doları
1 GMD0.03194 FJD
5 GMD0.15969 FJD
10 GMD0.31939 FJD
20 GMD0.63877 FJD
50 GMD1.59693 FJD
100 GMD3.19386 FJD
250 GMD7.98465 FJD
500 GMD15.96930 FJD
1000 GMD31.93860 FJD
2000 GMD63.87720 FJD
5000 GMD159.69300 FJD
10000 GMD319.38600 FJD