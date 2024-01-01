50 Fiji dolarından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile FJD → COP çevirin

1,000FJ$ FJD = 1.946$ COP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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FJD → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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COP
1 FJD → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.962,81001.962,8100
Düşük1.891,35001.796,7000
Ortalama1.930,93131.893,4436
Değişim1.63%8.04%
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1 FJD → COP istatistikleri

FJD → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.962,8100, en düşük 1.891,3500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.930,9313 oldu. FJD → COP kurundaki değişiklik 1.63 değerindeydi.

FJD → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.962,8100, en düşük 1.796,7000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.893,4436 oldu. FJD → COP kurundaki değişiklik 8.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

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Fiji dolarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Kolombiya Pesosu
1 FJD1.946,14000 COP
5 FJD9.730,70000 COP
10 FJD19.461,40000 COP
20 FJD38.922,80000 COP
50 FJD97.307,00000 COP
100 FJD194.614,00000 COP
250 FJD486.535,00000 COP
500 FJD973.070,00000 COP
1000 FJD1.946.140,00000 COP
2000 FJD3.892.280,00000 COP
5000 FJD9.730.700,00000 COP
10000 FJD19.461.400,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Fiji Doları
1 COP0,00051 FJD
5 COP0,00257 FJD
10 COP0,00514 FJD
20 COP0,01028 FJD
50 COP0,02569 FJD
100 COP0,05138 FJD
250 COP0,12846 FJD
500 COP0,25692 FJD
1000 COP0,51384 FJD
2000 COP1,02768 FJD
5000 COP2,56919 FJD
10000 COP5,13838 FJD