500 Fiji dolarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile FJD → BTN çevirin

1,000FJ$ FJD = 37,06Nu. BTN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

FJD → BTN çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

BTN
1 FJD → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek37,693538,2711
Düşük36,823336,8233
Ortalama37,195437,5486
Değişim-1.54%-0.98%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 FJD → BTN istatistikleri

FJD → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 37,6935, en düşük 36,8233 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 37,1954 oldu. FJD → BTN kurundaki değişiklik -1.54 değerindeydi.

FJD → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 38,2711, en düşük 36,8233 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 37,5486 oldu. FJD → BTN kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiFJD - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDZARAUDEURSGDINRGBPCAD
1 USD118,191,5470,9491,34284,4320,7921,409
1 ZAR0,05510,0850,0520,0744,6420,0440,077
1 AUD0,64611,75710,6130,86854,5730,5120,911
1 EUR1,05419,171,63111,41588,9830,8351,485

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fiji dolarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak FJD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut FJD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fiji doları için en iyi döviz çiftleri

FJD → USD

FJD → ZAR

FJD → AUD

FJD → EUR

FJD → SGD

FJD → INR

FJD → GBP

FJD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fiji Doları / Bhutan Ngultrumu
1 FJD37,05730 BTN
5 FJD185,28650 BTN
10 FJD370,57300 BTN
20 FJD741,14600 BTN
50 FJD1.852,86500 BTN
100 FJD3.705,73000 BTN
250 FJD9.264,32500 BTN
500 FJD18.528,65000 BTN
1000 FJD37.057,30000 BTN
2000 FJD74.114,60000 BTN
5000 FJD185.286,50000 BTN
10000 FJD370.573,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Fiji Doları
1 BTN0,02699 FJD
5 BTN0,13493 FJD
10 BTN0,26985 FJD
20 BTN0,53970 FJD
50 BTN1,34926 FJD
100 BTN2,69852 FJD
250 BTN6,74630 FJD
500 BTN13,49260 FJD
1000 BTN26,98520 FJD
2000 BTN53,97040 FJD
5000 BTN134,92600 FJD
10000 BTN269,85200 FJD