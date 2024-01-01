Botsvana pulasından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile BWP → IMP çevirin

1.000 bwp
58,39 imp

1,000 BWP = 0,05839 IMP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

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BWP → SGD

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BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Man Adası poundu
1 BWP0,05839 IMP
5 BWP0,29197 IMP
10 BWP0,58394 IMP
20 BWP1,16787 IMP
50 BWP2,91968 IMP
100 BWP5,83936 IMP
250 BWP14,59840 IMP
500 BWP29,19680 IMP
1000 BWP58,39360 IMP
2000 BWP116,78720 IMP
5000 BWP291,96800 IMP
10000 BWP583,93600 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Botsvana Pulası
1 IMP17,12520 BWP
5 IMP85,62600 BWP
10 IMP171,25200 BWP
20 IMP342,50400 BWP
50 IMP856,26000 BWP
100 IMP1.712,52000 BWP
250 IMP4.281,30000 BWP
500 IMP8.562,60000 BWP
1000 IMP17.125,20000 BWP
2000 IMP34.250,40000 BWP
5000 IMP85.626,00000 BWP
10000 IMP171.252,00000 BWP