Brunei dolarından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile BND → IMP çevirin

1.000 bnd
589,95 imp

1,000 BND = 0,5899 IMP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Brunei dolarından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BND → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brunei doları için en iyi döviz çiftleri

BND → USD

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BND → NZD

BND → ZAR

BND → SGD

BND → AUD

BND → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brunei Doları / Man Adası poundu
1 BND0,58995 IMP
5 BND2,94974 IMP
10 BND5,89947 IMP
20 BND11,79894 IMP
50 BND29,49735 IMP
100 BND58,99470 IMP
250 BND147,48675 IMP
500 BND294,97350 IMP
1000 BND589,94700 IMP
2000 BND1.179,89400 IMP
5000 BND2.949,73500 IMP
10000 BND5.899,47000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Brunei Doları
1 IMP1,69507 BND
5 IMP8,47535 BND
10 IMP16,95070 BND
20 IMP33,90140 BND
50 IMP84,75350 BND
100 IMP169,50700 BND
250 IMP423,76750 BND
500 IMP847,53500 BND
1000 IMP1.695,07000 BND
2000 IMP3.390,14000 BND
5000 IMP8.475,35000 BND
10000 IMP16.950,70000 BND