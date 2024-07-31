Bulgar levasından Güney Kore wonuna Geçmiş Döviz Kurları
Bulgar levasından Güney Kore wonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Güney Kore wonuna (KRW) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - KRW için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bulgar levası → Güney Kore wonu döviz kuru geçmişi
Bugünün Bulgar levası Güney Kore wonuna döviz kuru şu anda 757,435, dünden bu yana %-0.958 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-1.070 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Güney Kore wonuna döviz kuru en yüksek değeri 769,767 (26-07-2024) ile en düşük değeri 757,435 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.217 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Güney Kore wonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KRW seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → KRW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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