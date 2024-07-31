Bulgar levasından Mısır lirasına Geçmiş Döviz Kurları

Bulgar levasından Mısır lirasına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Mısır lirasına (EGP) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - EGP için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1.000 bgn
26.884,10 egp

1,000лв BGN = 26,88E£ EGP

31 Tem 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

Loading

Bulgar levası → Mısır lirası döviz kuru geçmişi

Bugünün Bulgar levası Mısır lirasına döviz kuru şu anda 26,884, dünden bu yana %0.374 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.346 artışla görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Mısır lirasına döviz kuru en yüksek değeri 26,923 (31-07-2024) ile en düşük değeri 26,718 (30-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.255 artış ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.

31 Temmuz 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,381,5271,3370,77818,209
1 EUR1,08311,8181,4941,6531,4470,84219,712
1 NZD0,5950,5510,8220,9090,7960,46310,841
1 CAD0,7240,6691,21711,1060,9680,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bulgar levasından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.

döviz kuru hakkında sıkça sorulan sorular (SSS)