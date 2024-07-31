Bosna Hersek konvertibl markından Rumen leyine Geçmiş Döviz Kurları
Bosna Hersek konvertibl markından Rumen leyine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bosna Hersek konvertibl markından (BAM) Rumen leyine (RON) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 31-07-2019 ile 31-07-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BAM - RON için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bosna Hersek konvertibl markı → Romanya leyi döviz kuru geçmişi
Bugünün Bosna Hersek konvertibl markı Rumen leyine döviz kuru şu anda 2,544, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Bosna Hersek konvertibl markı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.111 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bosna Hersek konvertibl markı Rumen leyine döviz kuru en yüksek değeri 2,545 (30-07-2024) ile en düşük değeri 2,540 (25-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.031 düşüş ile 25-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bosna Hersek konvertibl markından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BAM ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BAM → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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