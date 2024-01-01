Arjantin pesosundan Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile ARS → THB çevirin

1.000 ars
42,26 thb

1,000 ARS = 0,04226 THB

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11,5471,3770,9418,8621,36218,8620,803
1 AUD0,64610,890,60712,190,8812,190,519
1 CAD0,7261,12310,68213,6940,98813,6940,583
1 EUR1,0641,6471,466120,0711,44920,0710,855

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Tayland Bahtı
1 ARS0,04226 THB
5 ARS0,21129 THB
10 ARS0,42259 THB
20 ARS0,84518 THB
50 ARS2,11295 THB
100 ARS4,22589 THB
250 ARS10,56473 THB
500 ARS21,12945 THB
1000 ARS42,25890 THB
2000 ARS84,51780 THB
5000 ARS211,29450 THB
10000 ARS422,58900 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Arjantin Pesosu
1 THB23,66360 ARS
5 THB118,31800 ARS
10 THB236,63600 ARS
20 THB473,27200 ARS
50 THB1.183,18000 ARS
100 THB2.366,36000 ARS
250 THB5.915,90000 ARS
500 THB11.831,80000 ARS
1000 THB23.663,60000 ARS
2000 THB47.327,20000 ARS
5000 THB118.318,00000 ARS
10000 THB236.636,00000 ARS