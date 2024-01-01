Arjantin pesosundan Etiyopya birrine

Reel döviz kuru ile ARS → ETB çevirin

1.000 ars
65,60 etb

1,000 ARS = 0,06560 ETB

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11,5471,3770,9418,8621,36218,8620,803
1 AUD0,64610,890,60712,190,8812,190,519
1 CAD0,7261,12310,68213,6940,98813,6940,583
1 EUR1,0641,6471,466120,0711,44920,0710,855

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arjantin pesosundan Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ARS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ARS → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Arjantin pesosu için en iyi döviz çiftleri

ARS → USD

ARS → AUD

ARS → CAD

ARS → EUR

ARS → NAD

ARS → SGD

ARS → ZAR

ARS → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arjantin Pesosu / Etiyopya Birri
1 ARS0,06560 ETB
5 ARS0,32800 ETB
10 ARS0,65600 ETB
20 ARS1,31200 ETB
50 ARS3,28000 ETB
100 ARS6,56000 ETB
250 ARS16,40000 ETB
500 ARS32,80000 ETB
1000 ARS65,60000 ETB
2000 ARS131,20000 ETB
5000 ARS328,00000 ETB
10000 ARS656,00000 ETB
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Arjantin Pesosu
1 ETB15,24390 ARS
5 ETB76,21950 ARS
10 ETB152,43900 ARS
20 ETB304,87800 ARS
50 ETB762,19500 ARS
100 ETB1.524,39000 ARS
250 ETB3.810,97500 ARS
500 ETB7.621,95000 ARS
1000 ETB15.243,90000 ARS
2000 ETB30.487,80000 ARS
5000 ETB76.219,50000 ARS
10000 ETB152.439,00000 ARS