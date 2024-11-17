Hollanda Antilleri guldeninden CFP frangına Geçmiş Döviz Kurları
Hollanda Antilleri guldeninden CFP frangına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hollanda Antilleri guldeninden (ANG) CFP frangına (XPF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ANG - XPF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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ANG → XPF çevrim grafiği
1 ANG = 63,16090 XPF
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Hollanda Antilleri parası → CFP frangı döviz kuru geçmişi
Bugünün Hollanda Antilleri parası CFP frangına döviz kuru şu anda 63,161, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Hollanda Antilleri parası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %2.003 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Hollanda Antilleri parası CFP frangına döviz kuru en yüksek değeri 63,299 (15-11-2024) ile en düşük değeri 61,921 (10-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.173 artış ile 14-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Hollanda Antilleri guldeninden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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