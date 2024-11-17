Hollanda Antilleri guldeninden Cezayir dinarına Geçmiş Döviz Kurları

Hollanda Antilleri guldeninden Cezayir dinarına geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Hollanda Antilleri guldeninden (ANG) Cezayir dinarına (DZD) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 17-11-2019 ile 17-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, ANG - DZD için tarihi verilerin detaylarını içerir.

1,000ƒ ANG = 74,52دج DZD

17 Kas 2024 itibarıyla reel piyasa döviz kuru

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ANG → DZD çevrim grafiği

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DZD

Hollanda Antilleri parası → Cezayir dinarı döviz kuru geçmişi

Bugünün Hollanda Antilleri parası Cezayir dinarına döviz kuru şu anda 74,517, dünden bu yana %0.000 değerinde değişti. Hollanda Antilleri parası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.084 artışla görece stabil kaldı.

Geçtiğimiz haftada Hollanda Antilleri parası Cezayir dinarına döviz kuru en yüksek değeri 74,759 (12-11-2024) ile en düşük değeri 74,429 (15-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.350 artış ile 11-11-2024 günü gerçekleşti.

17 Kasım 2024 itibarıyla en iyi para birimleri

 USDEURGBPNZDSGDZARCADINR
1 USD10,9490,7921,7051,34218,191,40984,432
1 EUR1,05410,8351,7971,41519,171,48588,983
1 GBP1,2621,19712,1511,69422,9561,778106,553
1 NZD0,5870,5570,46510,78710,670,82749,528

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Hollanda Antilleri guldeninden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ANG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ANG → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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