100 Ermeni dramından Saint Helena pounduna
Reel döviz kuru ile AMD → SHP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ermeni dramından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Ermeni Dramı
|1 SHP
|475.59300 AMD
|5 SHP
|2377.96500 AMD
|10 SHP
|4755.93000 AMD
|20 SHP
|9511.86000 AMD
|50 SHP
|23779.65000 AMD
|100 SHP
|47559.30000 AMD
|250 SHP
|118898.25000 AMD
|500 SHP
|237796.50000 AMD
|1000 SHP
|475593.00000 AMD
|2000 SHP
|951186.00000 AMD
|5000 SHP
|2377965.00000 AMD
|10000 SHP
|4755930.00000 AMD