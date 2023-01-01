10 Ermeni dramından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile AMD → NAD çevirin

10 amd
0.49 nad

1.00000 AMD = 0.04887 NAD

11:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

AMD → NAD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AMD → 0 NAD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86431.054187.6741.422241.649090.968218.6145
1GBP1.1570111.2196101.4391.645551.908011.1202121.537
1USD0.94870.819941183.17431.349251.564460.918517.6591
1INR0.01140590.00985810.012022910.0162220.01880940.01104310.212314

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Ermeni dramından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Ermeni dramı

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Namibya Doları
1 AMD0.04887 NAD
5 AMD0.24436 NAD
10 AMD0.48873 NAD
20 AMD0.97746 NAD
50 AMD2.44365 NAD
100 AMD4.88730 NAD
250 AMD12.21825 NAD
500 AMD24.43650 NAD
1000 AMD48.87300 NAD
2000 AMD97.74600 NAD
5000 AMD244.36500 NAD
10000 AMD488.73000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Ermeni Dramı
1 NAD20.46120 AMD
5 NAD102.30600 AMD
10 NAD204.61200 AMD
20 NAD409.22400 AMD
50 NAD1023.06000 AMD
100 NAD2046.12000 AMD
250 NAD5115.30000 AMD
500 NAD10230.60000 AMD
1000 NAD20461.20000 AMD
2000 NAD40922.40000 AMD
5000 NAD102306.00000 AMD
10000 NAD204612.00000 AMD