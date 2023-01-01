Сербские динары в фунты острова святой елены

Сконвертируйте RSD в SHP по реальному обменному курсу

1 000 rsd
7,35 shp

1.00000 RSD = 0.00735 SHP

Среднерыночный курс в 5:26 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RSD к SHP

1 мин. назад 1 RSD → 0 SHP
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860451.074689.09511.456671.676310.9582518.5206
1GBP1.1621811.24895103.551.693011.948291.1136621.5255
1USD0.93060.800673182.911.355551.559940.8917517.2349
1INR0.0112240.009657130.012061310.01634970.01881490.01075560.207875

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сербских динаров в фунты острова святой елены

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RSD из выпадающего списка для исходной валюты и SHP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RSD в SHP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сербский динар

RSD в USD

RSD в EUR

RSD в MXN

RSD в GBP

RSD в ZAR

RSD в CAD

RSD в SGD

RSD в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сербский динар / Фунт Святой Елены
1 RSD0.00735 SHP
5 RSD0.03673 SHP
10 RSD0.07346 SHP
20 RSD0.14691 SHP
50 RSD0.36729 SHP
100 RSD0.73457 SHP
250 RSD1.83644 SHP
500 RSD3.67287 SHP
1000 RSD7.34574 SHP
2000 RSD14.69148 SHP
5000 RSD36.72870 SHP
10000 RSD73.45740 SHP
Обменные курсы Фунт Святой Елены / Сербский динар
1 SHP136.13300 RSD
5 SHP680.66500 RSD
10 SHP1361.33000 RSD
20 SHP2722.66000 RSD
50 SHP6806.65000 RSD
100 SHP13613.30000 RSD
250 SHP34033.25000 RSD
500 SHP68066.50000 RSD
1000 SHP136133.00000 RSD
2000 SHP272266.00000 RSD
5000 SHP680665.00000 RSD
10000 SHP1361330.00000 RSD