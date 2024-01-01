5 филиппинских песо в мальдивские руфии

Сконвертируйте PHP в MVR по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = MVR0,2637 MVR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к MVR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MVR
1 PHP в MVRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,26770,2774
Низкий0,26030,2603
В среднем0,26450,2696
Изменение-0.70%-1.99%
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Соотношение 1 PHP к MVR

За последние 30 дней максимальный курс PHP к MVR составил 0,2677, а минимальный — 0,2603. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2645. Изменение курса PHP к MVR в процентном соотношении составило -0.70.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к MVR составил 0,2774, а минимальный — 0,2603. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2696. Изменение курса PHP к MVR в процентном соотношении составило -1.99.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в мальдивские руфии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и MVR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в MVR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Мальдивская руфия
1 PHP0,26372 MVR
5 PHP1,31859 MVR
10 PHP2,63718 MVR
20 PHP5,27436 MVR
50 PHP13,18590 MVR
100 PHP26,37180 MVR
250 PHP65,92950 MVR
500 PHP131,85900 MVR
1000 PHP263,71800 MVR
2000 PHP527,43600 MVR
5000 PHP1 318,59000 MVR
10000 PHP2 637,18000 MVR
Обменные курсы Мальдивская руфия / Филиппинский песо
1 MVR3,79192 PHP
5 MVR18,95960 PHP
10 MVR37,91920 PHP
20 MVR75,83840 PHP
50 MVR189,59600 PHP
100 MVR379,19200 PHP
250 MVR947,98000 PHP
500 MVR1 895,96000 PHP
1000 MVR3 791,92000 PHP
2000 MVR7 583,84000 PHP
5000 MVR18 959,60000 PHP
10000 MVR37 919,20000 PHP