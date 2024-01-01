1 тысяча филиппинских песо в иорданские динары

Сконвертируйте PHP в JOD по реальному обменному курсу

₱1,000 PHP = JD0,01213 JOD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса PHP к JOD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JOD
1 PHP в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01240,0128
Низкий0,01210,0121
В среднем0,01220,0125
Изменение-1.93%-1.91%
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Соотношение 1 PHP к JOD

За последние 30 дней максимальный курс PHP к JOD составил 0,0124, а минимальный — 0,0121. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0122. Изменение курса PHP к JOD в процентном соотношении составило -1.93.

За последние 90 дней максимальный курс PHP к JOD составил 0,0128, а минимальный — 0,0121. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0125. Изменение курса PHP к JOD в процентном соотношении составило -1.91.

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Популярные валюты

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1 USD11,3910,9331,5190,7741 398152,637,185
1 CAD0,71910,6711,0920,5561 005,03109,7275,165
1 EUR1,0721,49111,6280,831 498,52163,67,701
1 AUD0,6580,9160,61410,51920,373100,4844,73

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Как произвести расчет конвертации из филиппинских песо в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите PHP из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из PHP в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для филиппинских песо

PHP в USD

PHP в CAD

PHP в EUR

PHP в AUD

PHP в GBP

PHP в KRW

PHP в JPY

PHP в CNY

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Филиппинский песо / Иорданский динар
1 PHP0,01213 JOD
5 PHP0,06067 JOD
10 PHP0,12135 JOD
20 PHP0,24269 JOD
50 PHP0,60673 JOD
100 PHP1,21346 JOD
250 PHP3,03365 JOD
500 PHP6,06730 JOD
1000 PHP12,13460 JOD
2000 PHP24,26920 JOD
5000 PHP60,67300 JOD
10000 PHP121,34600 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Филиппинский песо
1 JOD82,40890 PHP
5 JOD412,04450 PHP
10 JOD824,08900 PHP
20 JOD1 648,17800 PHP
50 JOD4 120,44500 PHP
100 JOD8 240,89000 PHP
250 JOD20 602,22500 PHP
500 JOD41 204,45000 PHP
1000 JOD82 408,90000 PHP
2000 JOD164 817,80000 PHP
5000 JOD412 044,50000 PHP
10000 JOD824 089,00000 PHP