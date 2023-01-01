Оманские риалы в таджикские сомони

Сконвертируйте OMR в TJS по реальному обменному курсу

1 000 omr
28 546,60 tjs

1.00000 OMR = 28.54660 TJS

Среднерыночный курс в 2:58 UTC
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График изменения обменного курса OMR к TJS

1 мин. назад 1 OMR → 0 TJS
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.074789.08621.457991.67830.9589518.5317
1GBP1.1615811.2483103.4771.693511.94941.1138921.5252
1USD0.93050.801089182.8941.356651.561650.892317.2436
1INR0.01122510.009664020.012063610.01636610.01883910.01076430.20802

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Таджикский сомони
1 OMR28.54660 TJS
5 OMR142.73300 TJS
10 OMR285.46600 TJS
20 OMR570.93200 TJS
50 OMR1427.33000 TJS
100 OMR2854.66000 TJS
250 OMR7136.65000 TJS
500 OMR14273.30000 TJS
1000 OMR28546.60000 TJS
2000 OMR57093.20000 TJS
5000 OMR142733.00000 TJS
10000 OMR285466.00000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Оманский риал
1 TJS0.03503 OMR
5 TJS0.17515 OMR
10 TJS0.35030 OMR
20 TJS0.70061 OMR
50 TJS1.75152 OMR
100 TJS3.50305 OMR
250 TJS8.75762 OMR
500 TJS17.51525 OMR
1000 TJS35.03050 OMR
2000 TJS70.06100 OMR
5000 TJS175.15250 OMR
10000 TJS350.30500 OMR